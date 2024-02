Was passiert mit Kunshan Kinglai Hygienic Materials?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein entscheidender Faktor, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Das aktuelle KGV von Kunshan Kinglai Hygienic Materials beträgt 32, während vergleichbare Unternehmen in der Bauprodukte-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Basierend auf diesen fundamentalen Kennzahlen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet scheint.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0, was zu einer negativen Differenz von -1,34 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauprodukte-Branche führt. Daher erhält Kunshan Kinglai Hygienic Materials in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Aktienkurs-Performance von Kunshan Kinglai Hygienic Materials liegt mit einer Rendite von -50,85 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor um mehr als 31 Prozent. Im Vergleich zur Bauprodukte-Branche, die eine mittlere Rendite von -20,97 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt das Unternehmen ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Im Bereich Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Kunshan Kinglai Hygienic Materials in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen führt. Zusammenfassend wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.