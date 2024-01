Was passiert mit Koda?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Koda heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 83,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Koda überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 57,14, was bedeutet, dass Koda weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating für das Koda-Wertpapier in diesem Abschnitt.

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Koda diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Koda im vergangenen Jahr eine Rendite von -45 Prozent erzielt, was 45,94 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -13,88 Prozent, und Koda liegt aktuell 31,12 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Koda. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, und die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie aktuell weder besonders viel noch wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.