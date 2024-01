Was passiert mit Knaus Tabbert?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Knaus Tabbert in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, weshalb Knaus Tabbert insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Knaus Tabbert ist insgesamt eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Knaus Tabbert-Aktie bei 49,69 EUR liegt. Da der Aktienkurs derzeit bei 41,7 EUR liegt, ergibt sich ein Abstand von -16,08 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 42,36 EUR, was einer Differenz von -1,56 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Knaus Tabbert-Aktie beträgt 84, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und zeigt weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, wodurch die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Knaus Tabbert.