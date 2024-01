Was passiert mit Kakel Max AB?

In den letzten vier Wochen wurden bei Kakel Max keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Sowohl der Relative Strength Index (RSI) als auch der RSI25 deuten auf eine neutrale Situation hin, wobei der RSI bei 52 und der RSI25 bei 66 liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kakel Max derzeit bei 16,07 SEK liegt, während der Aktienkurs selbst bei 11,4 SEK liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -29,06 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 liegt bei 12,8 SEK, was einer Distanz von -10,94 Prozent entspricht und daher ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigen Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien ein neutrales Stimmungsbild in den letzten zwei Wochen. Es gab weder besonders positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Daher wird Kakel Max insgesamt als "Neutral" eingestuft.