Was passiert mit KSB?

Für die Aktie Ksb & stehen per 30.10.2023, 21:58 Uhr 510 EUR zu Buche. Ksb & zählt zum Segment "Industriemaschinen".

Unser Analystenteam hat Ksb & auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Ksb & führt bei einem Niveau von 53,85 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 66,29 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Ksb & in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Ksb & haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Ksb & bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Ksb & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 62,49 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um 5,58 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +56,91 Prozent im Branchenvergleich für Ksb & bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,05 Prozent im letzten Jahr. Ksb & lag 57,44 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.