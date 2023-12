Was passiert mit Johns Lyng?

Die technische Analyse von Johns Lyng-Aktien zeigt, dass der gleitende Durchschnitt in den letzten 200 Handelstagen bei 6,1 AUD lag, während der letzte Schlusskurs bei 6,12 AUD nur eine Abweichung von +0,33 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 6,06 AUD nur eine geringe Abweichung von +0,99 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Johns Lyng auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Das langfristige Stimmungsbild rund um Johns Lyng-Aktien zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war in einem negativen Bereich, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Anleger haben sich überwiegend positiv über das Unternehmen Johns Lyng ausgetauscht, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Johns Lyng-Aktien überverkauft sind, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstagen zeigt jedoch eine neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Johns Lyng-Aktien.