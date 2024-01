Was passiert mit JinkoSolar?

In den letzten Wochen hat sich bei Jinkosolar in Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz keine wesentliche Veränderung ergeben. Dies bedeutet, dass die allgemeine Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien neutral ist. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt.

Bei einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3 liegt Jinkosolar deutlich unter dem Durchschnittswert von 70,5 in der Branche für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Dadurch wird das Unternehmen aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jinkosolar liegt bei 63,57, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die technische Analyse also auch als neutral bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Jinkosolar von privaten Anlegern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, wohingegen in den jüngsten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen diskutiert wurden. Aufgrund dessen wird die Anleger-Stimmung insgesamt als gut eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für Jinkosolar in Bezug auf die Stimmung, fundamentale Kriterien und die Anleger.