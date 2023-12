Was passiert mit Jinan Shengquane Holding?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was das Anleger-Sentiment für das Unternehmen Jinan Shengquan Share positiv beeinflusst hat. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine positive Richtung, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut" führte.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde die Jinan Shengquan Share auf kurzfristiger und längerfristiger Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 46,51 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, weist ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin, da er bei 43,76 liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Jinan Shengquan Share aktuell +3,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wurde die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +5,79 Prozent beläuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität langfristig eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Jinan Shengquan Share in Bezug auf die Stimmungslage, den RSI und die technische Analyse verschiedene Bewertungen erhält, die von neutral bis positiv reichen. Dies spiegelt die gemischten Signale wider, die derzeit auf dem Markt zu beobachten sind.