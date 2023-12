Was passiert mit Jilin Sino-Microelectronis?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Jilin Sino-microelectronics nun bei 7,16 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst 7,19 CNH erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +0,42 Prozent liegt, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 7,4 CNH, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sichtweise einen Abstand von -2,84 Prozent aufweist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die Aktie als "Neutral" vergeben.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Informationstechnologie") ergibt sich, dass Jilin Sino-microelectronics im letzten Jahr eine Rendite von 7,41 Prozent erzielt hat. Dies liegt jedoch 5,1 Prozent unter dem Durchschnitt von 12,51 Prozent. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -7,28 Prozent, wobei Jilin Sino-microelectronics derzeit 14,7 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Jilin Sino-microelectronics eingestellt waren. Es gab acht positive und zwei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Jilin Sino-microelectronics daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und die Diskussionen in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Jilin Sino-microelectronics wurde eine starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.