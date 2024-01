Was passiert mit Jiangsu Shagang?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. In jüngster Zeit hat die Aktie von Jiangsu Shagang viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhalten, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. In den letzten Tagen wurde das Meinungsbild rund um Jiangsu Shagang jedoch weder stark von positiven noch von negativen Themen dominiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Jiangsu Shagang liegt mit 1,26 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau". Daher wird die Aktie aktuell als neutrales Investment eingestuft.

Beim Vergleich der Aktienkurse mit anderen Unternehmen des Sektors "Materialien" hat sich gezeigt, dass Jiangsu Shagang mit einer Rendite von -6,62 Prozent mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche von -7,28 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Jiangsu Shagang mit 0,65 Prozent darüber. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiangsu Shagang liegt bei 26,67, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 67, was als Anzeichen für eine ausgeglichene Situation betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird diese Kategorie daher ebenfalls als "Gut" eingestuft.