Was passiert mit Jiangsu Sainty?

Der Aktienkurs von Jiangsu Sainty hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,36 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor 39,7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -20,54 Prozent, wobei Jiangsu Sainty aktuell 40,9 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. Die Diskussion war größtenteils von positiven Themen geprägt, an einem Tag überwog jedoch die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Jiangsu Sainty. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Jiangsu Sainty liegt bei 61,84 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 69,66 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Jiangsu Sainty lassen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz schließen. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was wiederum zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Jiangsu Sainty in diesem Punkt daher als "Schlecht" eingestuft.