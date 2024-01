Was passiert mit Jiangling MotorsLtd?

Jiangling Motors hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 40,69 Prozent erzielt, was eine Outperformance von 27,58 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Automobile"-Branche bedeutet. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag das Unternehmen mit einer Rendite von 6,49 Prozent deutlich über dem Durchschnitt um 34,2 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung erhält die Jiangling Motors-Aktie in diesen beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Jiangling Motors mit 2,3 Prozent derzeit einen etwas höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Jiangling Motors überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 77, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 70,3 liegt. Daher erhält das Unternehmen insgesamt in Bezug auf den RSI ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse deutet jedoch darauf hin, dass der aktuelle Kurs der Jiangling Motors-Aktie von 18,54 CNH mit einer Entfernung von 13,26 Prozent vom GD200 ein positives Signal darstellt. Der GD50 liegt hingegen bei 19,36 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Jiangling Motors-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.