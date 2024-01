Was passiert mit J, J Snack Foods?

Der Relative Strength Index (RSI) für die J & J Snack Foods-Aktie zeigt einen Wert von 68 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 51,08 im neutralen Bereich. Daher wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der GD200 des Wertes liegt bei 159,79 USD, während der Kurs der Aktie bei 167,14 USD liegt, was einer Abweichung von +4,6 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 163,99 USD, was einer Abweichung von +1,92 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über J & J Snack Foods in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Gleichzeitig wurde jedoch auch eine steigende Aufmerksamkeit und mehr Diskussionen als normal festgestellt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Begriffen betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 38,45 Euro, was 5 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 40. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV erhält.