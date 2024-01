Was passiert mit JCU?

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Die technische Analyse der Jcu-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Durch die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein aktueller Wert von 3400,85 JPY. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3760 JPY (+10,56 Prozent), was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 3640,8 JPY, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses entspricht (+3,27 Prozent). Diese kurzfristigere Analyse führt zu einer neutralen Bewertung der Jcu-Aktie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können ebenfalls Einfluss auf Aktien haben. Bei Jcu wurde eine mittlere Diskussionintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Jcu-Aktie liegt bei 55,14 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale (Wert: 56,69), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Jcu-Aktie verschiedene Bewertungen auf Basis verschiedener Analysen. Die technische Analyse führt zu einem positiven Rating, während das Sentiment und der RSI zu neutralen Einschätzungen führen.