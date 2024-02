Was passiert mit Integrated Waste?

Der Aktienkurs von Integrated Waste hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,09 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um -7,77 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,86 Prozent im Branchenvergleich für Integrated Waste. Der gesamte "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -7,77 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Integrated Waste um 16,86 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger in Bezug auf das Unternehmen keine signifikanten Veränderungen in der Diskussionsintensität verzeichneten. Daher erhält die Integrated Waste-Aktie ein "Neutral"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Integrated Waste derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,01 Prozent. Dies führt zu einer Differenz von -6,01 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche und zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Integrated Waste eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Integrated Waste daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.