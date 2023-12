Was passiert mit Innovaro?

Die Innovaro-Aktie wird aus charttechnischer Sicht schlecht bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 10 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Jedoch zeigt die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs 80 Prozent über diesem Durchschnitt lag, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis neutral bewertet.

Die Stimmung und Aktivität in den sozialen Medien zeigen keine signifikanten Veränderungen der Diskussionsstärke und des Sentiments für Innovaro in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Innovaro-Aktie überverkauft ist, sowohl im 7-Tage- als auch im 25-Tage-Zeitraum, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analyse der Stimmung und Aktivität in den sozialen Medien ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Innovaro-Aktie.

Insgesamt wird die Innovaro-Aktie in den verschiedenen analysierten Kategorien neutral bewertet, basierend auf charttechnischen Aspekten, Sentiment und Buzz, dem Relative Strength Index und der Anlegerstimmung in den sozialen Medien.