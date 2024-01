Was passiert mit Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die M-grass Ecology And Environment-Aktie liegt aktuell bei 65, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI-Wert 64,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,67 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält sie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Der gleitende Durchschnittskurs der M-grass Ecology And Environment beläuft sich auf 3,71 CNH, während der aktuelle Kurs bei 3,66 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,35 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 3,91 CNH, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -6,39 Prozent als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes und eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen. Aufgrund dessen erhält M-grass Ecology And Environment in diesem Bereich eine "Schlecht"-Rating.