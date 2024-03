Was passiert mit Inhibrx Inc?

Die Stimmung unter den Anlegern für Inhibrx bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen intensiv diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Inhibrx liegt derzeit bei 71,43 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation an, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Inhibrx auf 25,92 USD, während die Aktie selbst bei 34,97 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung ("Gut"), da die Distanz zum GD200 bei +34,92 Prozent liegt. Der GD50 hingegen zeigt eine Abweichung von -4,35 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Inhibrx daher eine Gesamtnote von "Gut".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Inhibrx nur eine schwache Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Inhibrx führt.