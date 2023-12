Was passiert mit Inderes Oyj?

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Inderes ist insgesamt positiv. Dies spiegelt sich in den Diskussionen und Meinungen der letzten beiden Wochen in den sozialen Medien wider, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität stark zurückgegangen ist, was zu einer negativen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Inderes-Aktie am letzten Handelstag bei 19,25 EUR lag, was einen Rückgang von 15,87 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet. Der Schlusskurs im Verhältnis zum 50-Tages-Durchschnitt ergibt jedoch eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Inderes-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Für den etwas längerfristigen RSI ergibt sich eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Inderes-Aktie daher positiv bewertet.

Die Gesamtbewertung der verschiedenen Analysepunkte führt zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Inderes-Aktie.