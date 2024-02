Was passiert mit Iflytek?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Iflytek wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene "Gut" ist. Es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Iflytek derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Die geringe Differenz von 0,56 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Neutral".

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Iflytek mit einer Rendite von -8,96 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von -19,99 Prozent aufweist, schneidet Iflytek mit einer Rendite von 11,03 Prozent sehr gut ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentaler Hinsicht weist Iflytek mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 423,37 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating. Die genannten Fakten spiegeln die aktuelle Bewertung der Anleger-Stimmung, Dividendenpolitik, Branchenvergleich Aktienkurs und fundamentale Kriterien von Iflytek wider.