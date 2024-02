Was passiert mit Icom?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen. Er dient somit als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In Bezug auf die Icom-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Im Vergleich dazu hat der RSI-Wert der letzten 25 Tage einen Wert von 63,51, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine Gesamteinstufung als "Neutral" für die Icom-Aktie.

Auch das Sentiment und der Buzz um die Icom-Aktie können über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet werden. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung bieten interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität im Netz aufweist, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Wert hin. Insgesamt ergibt sich damit für Icom eine Gesamteinstufung als "Neutral" in diesem Punkt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt vor allem eine überwiegend negative Meinung zur Icom-Aktie zu beobachten. Allerdings wurde in den vergangenen Tagen weder stark über positive noch über negative Themen rund um Icom diskutiert. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Icom-Aktie mittlerweile auf 3215,02 JPY, während der aktuelle Kurs bei 3410 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,06 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 3526,6 JPY, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von -3,31 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Gut" basierend auf der technischen Analyse.