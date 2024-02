Was passiert mit I-Cable Communications?

Die technische Analyse von I-cable Communications zeigt, dass sich die Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,04 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,033 HKD liegt, was einer Abweichung von -17,5 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,04 HKD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte keine signifikante Veränderung in der Internet-Kommunikation festgestellt werden, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso gab es in den sozialen Medien keine auffällige Diskussionsstärke in Bezug auf I-cable Communications, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral ist, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.