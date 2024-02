Was passiert mit Hubei Energy?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An vier Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den Gesprächen der Anleger wurde auch verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Hubei Energy gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Hubei Energy schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Unabhängigen Stromerzeuger & Energiehändler auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,49 % aus, was 0,69 Prozentpunkte weniger ist als der durchschnittliche Wert von 2,17 %. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Hubei Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,95 Prozent. Ähnliche Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler" sind im Durchschnitt um -8,58 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +13,53 Prozent im Branchenvergleich für Hubei Energy bedeutet. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor betrug die mittlere Rendite -8,58 Prozent im letzten Jahr. Hubei Energy liegt 13,53 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hubei Energy liegt bei einem Wert von 27, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Hubei Energy somit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.