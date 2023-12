Was passiert mit Hong Kong Aerospace Technology?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, berichtet die Redaktion. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die Anleger unterhielten sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Uspace. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Uspace zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird berichtet, dass der aktuelle Kurs der Uspace von 3,05 HKD mit -61,39 Prozent Entfernung vom GD200 (7,9 HKD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 4,35 HKD auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls herangezogen, um die aktuelle Lage der Uspace-Aktie zu bewerten. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 77,42 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 64,99, was darauf hindeutet, dass Uspace weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Uspace eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.