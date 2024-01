Was passiert mit Hiremii?

Die technische Analyse der Hiremii-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,05 AUD liegt, während der aktuelle Kurs 0,041 AUD beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um 18 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 0,04 AUD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von +2,5 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral" für die Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt die Analyse, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung im Vergleich zu den vergangenen Monaten durchschnittlich waren. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hiremii-Aktie liegt bei 40, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (Wert: 50) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Hiremii geäußert wurden, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Hiremii in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.