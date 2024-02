Was passiert mit Henry Schein?

Die Aktie von Henry Schein wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Henry Schein-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 74,36 USD, was in der Nähe des letzten Schlusskurses von 75,09 USD liegt (Unterschied +0,98 Prozent). Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Das gleiche "Neutral"-Rating erhält die Aktie, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird, mit einem Wert von 74,51 USD und einem ähnlichen letzten Schlusskurs (+0,78 Prozent).

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat Henry Schein eine Rendite von -14,82 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die eine mittlere Rendite von 2,5 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Henry Schein mit -17,33 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein positiveres Bild, da in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt zu einer Einschätzung als "Gut" im Hinblick auf die Anlegerstimmung. Allerdings lassen sich auf fundamentaler Ebene auch acht Handelssignale ermitteln, die zu einem Ergebnis von 0 Gut- und 8 Schlecht-Signalen führen und die Aktie letztlich als "Schlecht" einstufen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henry Schein liegt derzeit bei 16, was bedeutet, dass die Börse 16,25 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 84 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 99. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.