Was passiert mit Helium One Global?

Für die Aktie Helium One Global aus dem Segment "Materialien" wird am 09.12.2022, 10:35 Uhr, ein Kurs von 6.9 GBP geführt.

Unsere Analysten haben Helium One Global nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Helium One Global. Die Diskussion drehte sich an drei Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Helium One Global daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Helium One Global von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Helium One Global verläuft aktuell bei 8,1 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 6,9 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -14,81 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 6,53 GBP angenommen. Dies wiederum entspricht für die Helium One Global-Aktie der aktuellen Differenz von +5,67 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Helium One Global-Aktie ein "Hold"-Rating.