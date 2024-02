Was passiert mit Hebei Sailhero Environmental Protection Hi-tech?

Die technische Analyse der Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,7 CNH liegt. Dieser Wert liegt aktuell deutlich über dem letzten Schlusskurs von 4,75 CNH, was einem Unterschied von -16,67 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 5,22 CNH über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech-Aktie ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech-Aktie weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und werden daher neutral eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech-Aktie liegt bei 16,28, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.