Was passiert mit Hawaiian?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Hawaiian beträgt das aktuelle KGV 58, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften" im Durchschnitt ein KGV von 28 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Hawaiian daher derzeit überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Hawaiian als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 63,79, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 47,58 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Hawaiian mit einer Rendite von 34,58 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Fluggesellschaften" um mehr als 200 Prozent darunter liegt. Die Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,36 Prozent, wobei Hawaiian mit 27,21 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hawaiian bei 9,3 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 14,09 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +51,51 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 13,57 USD, was zu einem Abstand von +3,83 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtnote von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.