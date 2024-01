Was passiert mit Hansoh Pharmaceutical?

Die technische Analyse von Aktien ist ein wichtiges Instrument für Anleger, um den aktuellen Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Bei der Hansoh Pharmaceutical-Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,93 HKD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 13,92 HKD deutlich darüber liegt, mit einem Unterschied von +7,66 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 14,71 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt darunter, mit einem Unterschied von -5,37 Prozent. Daher ergibt sich in diesem Fall eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Hansoh Pharmaceutical-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Hansoh Pharmaceutical eingestellt waren. Es gab drei positive und zwei negative Tage, sowie vier Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität in Beiträgen und Diskussionen stark ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem hat sich die Rate der Stimmungsänderung positiv entwickelt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hansoh Pharmaceutical-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine "Gut"-Note.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Tool, um die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie zu messen. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 52,27, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Ebenso liegt der RSI25 für 25 Tage bei 57,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Hansoh Pharmaceutical-Aktie sowohl auf Basis der technischen Analyse als auch des Anleger-Sentiments und des Relative Strength-Index als neutral bewertet wird.