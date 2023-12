Was passiert mit Hansa Biopharma AB?

Die Hansa Biopharma-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 41,01 SEK für den Schlusskurs erreicht. Der letzte Schlusskurs lag bei 23,18 SEK, was einen Unterschied von -43,48 Prozent ausmacht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hansa Biopharma-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung gemäß der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hansa Biopharma liegt bei 51,74, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In den letzten zwei Wochen wurde über Hansa Biopharma besonders positiv in den sozialen Medien diskutiert. Sieben Tage waren vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Hansa Biopharma durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.

Das waren die neuesten Entwicklungen rund um die Hansa Biopharma-Aktie aus charttechnischer Sicht, dem Relative Strength-Index, dem Anleger-Sentiment und dem Sentiment und Buzz im Internet.