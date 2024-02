Was passiert mit Hafary?

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Der Aktienkurs von Hafary hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 79,26 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um -7,74 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +87 Prozent für Hafary entspricht. Auch im "Industrie"-Sektor hat Hafary mit einer Rendite, die 88,47 Prozent über dem Durchschnittswert liegt, überzeugt. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Des Weiteren lässt sich die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Hafary über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei deutet die mittlere Diskussionsintensität auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Hafary in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength-Index weist die Hafary-Aktie als Neutral-Titel aus. Der RSI7-Wert von 25 führt zu einer "Gut"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 45,83 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit resultiert das Gesamtranking in der Kategorie des Relative Strength Indikators in einem "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Hafary in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher laut unserer Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.