Was passiert mit Guizhou Jiulian Industrial Explosive Material Development?

Der Aktienkurs von Poly Union Chemical ist in den letzten 12 Monaten um -33,72 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -12,43 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Chemikalien"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite von Poly Union Chemical um 12,43 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Poly Union Chemical-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 30, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 30,99 neutral, was zu einer entsprechenden Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Poly Union Chemical.

Bei einer Dividende von 0 % schneidet Poly Union Chemical im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalien-Branche (2,02 %) schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Poly Union Chemical liegt bei 54, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Chemikalien" (KGV von 0) als neutral einzustufen ist.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Poly Union Chemical aufgrund der Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich in der Kategorie "Branchenvergleich Aktienkurs" und in Bezug auf die Dividende ein "Schlecht"-Rating erhält, während die RSI- und fundamentalen Bewertungen zu einem "Gut"- bzw. "Neutral"-Rating führen.