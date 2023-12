Was passiert mit Guangdong Ellington Electronics?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Guangdong Ellington Electronics. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 61,54 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sondern als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 55,07 im neutralen Bereich, was bedeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Ellington Electronics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,8 CNH. Der letzte Schlusskurs von 8,07 CNH weicht um +3,46 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 8,02 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,62 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Guangdong Ellington Electronics im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,22 Prozent erzielt hat. Dies liegt 4,82 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" (12,4 Prozent) und 0,42 Prozent unter dem Mittelwert der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (17,65 Prozent). Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger diskutiert als sonst. Daher erhält die Guangdong Ellington Electronics-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die technische Analyse sowie der Branchenvergleich der Guangdong Ellington Electronics-Aktie zu einer insgesamt "Neutral" bis "Gut" Bewertung führen.