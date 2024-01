Was passiert mit Guangdong Eastone Century?

Die Eastone Century hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0,62 Prozent. Dennoch bewegt sich die Aktie aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt im neutralen Bereich. Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In technischer Hinsicht wird die Eastone Century derzeit als "neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,42 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie um 0 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 4,72 CNH, was einer Abweichung von -6,36 Prozent entspricht und somit als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Rating von "neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv für die Eastone Century. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf einem guten Niveau ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Eastone Century bei 421,74, was ähnlich dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent ist. Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unter- noch überbewertet ist.