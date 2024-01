Was passiert mit Great Harvest Maeta?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Great Harvest Maeta-Aktie beträgt aktuell 100, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Analyse der RSIs zu Great Harvest Maeta insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den sozialen Medien keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in dieser Kategorie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Dividendenrendite von Great Harvest Maeta liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,13 %. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Rendite von Great Harvest Maeta um mehr als 2 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Marine"-Branche liegt die Rendite jedoch deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.