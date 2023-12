Was passiert mit Graphite Bio?

In den sozialen Medien herrscht eine vorwiegend negative Stimmung gegenüber Graphite Bio. Die Marktteilnehmer zeigten sich in den letzten Tagen überwiegend pessimistisch gegenüber dem Unternehmen, mit insgesamt zwei positiven und drei negativen Tagen. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs der Graphite Bio-Aktie bei 2,29 USD und zeigt eine Entfernung von -10,55 Prozent zum GD200 (2,56 USD) auf. Dies wird als negatives Signal bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 2,34 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein bekanntes Signal der technischen Analyse, weist einen Wert von 42,31 auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Hinsichtlich der Analysteneinschätzung erhielt Graphite Bio in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen, wovon die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Eine Kursprognose von 3 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 31 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt fällt die Bewertung für Graphite Bio in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" aus, während die technische Analyse und die Analysteneinschätzung zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" bzw. "Gut" führen.