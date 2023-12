Was passiert mit Goldcard Smart?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Goldcard Smart-Aktie wird derzeit neutral eingestuft, basierend auf verschiedenen technischen Analyseindikatoren. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 12,86 CNH, was einem Abstand von -4,04 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 12,34 CNH entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt 12,6 CNH, was einer Differenz von -2,06 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume ein "Neutral"-Befund.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 65, was auf eine neutrale Bewertung der Aktie hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (59,31) liefert ein "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Goldcard Smart.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Goldcard Smart nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (0,79 % gegenüber 1,02 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Goldcard Smart. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich neutral bewertet. Allerdings wurde über das Unternehmen deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

