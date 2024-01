Was passiert mit Givaudan?

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Die Dividendenrendite für Givaudan beträgt derzeit 1,97 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 2,04 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral". In den sozialen Medien war die Stimmung der Anleger in Bezug auf Givaudan in den letzten Tagen überwiegend neutral, mit zwei positiven und vier negativen Tagen sowie sieben tagen ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls überwiegend neutral aufgenommen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf unserer Stimmungsanalyse führt. Obwohl es in letzter Zeit mehrere bestätigte Handelssignale gab, die überwiegend in die "Schlecht"-Richtung zeigten, war die Diskussionsintensität im Netz durchschnittlich aktiv. Insgesamt erhält Givaudan daher für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie von 3389 CHF eine Entfernung von +11,38 Prozent vom GD200 (3042,84 CHF) auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 3309,54 CHF, was einem Abstand von +2,4 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Givaudan-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.