Was passiert mit Giant Network?

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Giant Network-Aktie haben sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität war geringer als zuvor, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Giant Network-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 13,6 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,8 CNH deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem guten Rating führt. Insgesamt erhält die Giant Network-Aktie somit ein neutrales Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Giant Network derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien ergibt eine überwiegend positive Einstellung gegenüber Giant Network in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Giant Network somit von der Redaktion ein gutes Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.