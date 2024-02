Was passiert mit Gatx?

Die Gatx-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 136 USD hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 8,54 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Gatx daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gatx-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (40,63) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie nach der RSI-Bewertung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Gatx-Aktie 117,87 USD, während der aktuelle Kurs bei 125,3 USD liegt. Dies ergibt eine positive Distanz von +6,3 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung von "Gut". Im Vergleich dazu zeigt der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 122,01 USD, was zu einem Abstand von +2,7 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Die Gesamtnote nach technischer Analyse lautet daher "Gut".

Beim Vergleich des Aktienkurses von Gatx mit anderen Unternehmen in der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche zeigt sich eine Underperformance von -390,07 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 408,83 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorwachstum von 244,77 Prozent liegt die Performance von Gatx um 226 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.