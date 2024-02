Was passiert mit Gartner?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Gartner in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen wider, die für die Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. Dabei standen in den Diskussionen in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Analyse wurde zudem um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, die 0 schlechte und 9 gute Signale zeigten. Aufgrund dieses Bildes lässt sich eine "Gut" Empfehlung ableiten, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Gartner liegt der RSI7 bei 37,62 Punkten und der RSI25 bei 39,41 Punkten. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte. Insgesamt erhält das Gartner-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Gartner in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie erhält aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und der negativen Stimmung insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gartner bei 37,6, was unter dem Branchendurchschnitt von 56,57 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.