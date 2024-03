Was passiert mit Fujian Mindong Electric Power?

Die Stimmung und das Kommunikationsniveau in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie liefern. In den letzten vier Wochen wurde bei Fujian Mindong Electric Power eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie nun als "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für Fujian Mindong Electric Power der letzten 7 Tage liegt bei 35,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da er bei 47,68 liegt. Somit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Fujian Mindong Electric Power derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was eine negative Differenz von -2,16 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Fujian Mindong Electric Power im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,77 Prozent erzielt, was 1,05 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -7,82 Prozent, und Fujian Mindong Electric Power liegt aktuell 1,05 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.