Was passiert mit Fujian?

Die technische Analyse der Fujian-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,11 HKD liegt, während der aktuelle Kurs 0,127 HKD beträgt. Dies führt zu einer positiven Abweichung von +15,45 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 0,1 HKD, was einen Abstand von +27 Prozent zur Aktie bedeutet und somit auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass die Rendite der Fujian-Aktie mit -16,08 Prozent mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche mit -6,3 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fujian bei 58,44 liegt, was deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 32,28. Dies führt zu einer deutlichen Überbewertung und daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -6,24 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Fujian von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.