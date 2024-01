Was passiert mit Freenet?

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Freenet liegt derzeit bei 41, was bedeutet, dass die Börse 41,54 Euro für jeden Euro Gewinn von Freenet zahlt. Dies ist 21 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt im Bereich "Drahtlose Telekommunikationsdienste" liegt, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Freenet in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Aufgrund der Häufigkeit der Beiträge wurde die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigte jedoch überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien und beschäftigte sich mit den positiven Themen rund um Freenet, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf analytischer Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Freenet zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Für den 25-Tage-RSI wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse führt.

