Was passiert mit Focus Media Information?

In den letzten zwei Wochen wurde Focus Media Information von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kam zu diesem Schluss, nachdem wir die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet haben, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die überwiegende Mehrheit der diskutierten Themen rund um den Wert waren neutral. Zusammenfassend betrachtet erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Bewertung "Gut". Daher ergibt die Gesamtmessung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Focus Media Information derzeit bei 4,15 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 1,71 liegt. Dies ergibt eine Differenz von +2,45 Prozent zur Branchendurchschnitt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Focus Media Information mit 21,21 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die genaue Differenz beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Computer & Peripheriegeräte" von 0. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ist Focus Media Information derzeit -4,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -10,5 Prozent liegt. Insgesamt bewerten wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral".