Was passiert mit Flow Capital?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Flow Capital liegt bei 57,14, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen zurückblickt, liegt bei 52,5 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt ein neutrales Bild für Flow Capital. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls stabil. Insgesamt erhält Flow Capital daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,53 CAD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,49 CAD lag, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,47 CAD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Flow Capital daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.