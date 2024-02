Was passiert mit Five Bancorp?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Five Star-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (58,35) verglichen, und auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Five Star überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung heute führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, während die Stimmungsänderung kaum vorhanden ist. Daher wird die Aktie von Five Star insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ein "Gut"-Rating, da der Kurs der Aktie um +7,64 Prozent über dem GD200 von 22,13 USD liegt. Jedoch ergibt sich aus den vergangenen 50 Tagen ein GD50 von 24,72 USD, was einer Abweichung von -3,64 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie von Five Star daher als "Gut" bewertet.