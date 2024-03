Was passiert mit First Bankshares?

Die First Bankshares-Aktie wird charttechnisch betrachtet und zeigt eine gemischte Bewertung. Der aktuelle Kurs von 30,1 USD liegt -1,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei +5,32 Prozent, was eine langfristige Einschätzung von "Gut" ergibt.

Die Dividendenrendite von First Bankshares beträgt 2,46 Prozent, was 136,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" wird die Aktie daher als unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Von den 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die First Bankshares-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Neutral". Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 9,63 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält First Bankshares somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.