Was passiert mit Fidelity National Information Services?

Die Analysteneinschätzung für die Fidelity National Information Services zeigt sich insgesamt neutral, basierend auf Empfehlungen von 1 Kauf, 2 Neutral und 0 Verkaufseinstufungen innerhalb der letzten 12 Monate. Im letzten Monat gab es eine positive Tendenz, mit 1 Kaufempfehlung und 0 Neutral- und Verkaufseinstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Fidelity National Information Services liegt bei 70 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs voraussichtlich um -0,74 Prozent fallen wird. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividendenrenditen schüttet die Fidelity National Information Services eine Rendite von 3,37 % aus, was 2,89 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,27 % ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Auf fundamentaler Basis wird die Fidelity National Information Services im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,25 im Vergleich zum Branchen-KGV von 63,18, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung und Einschätzungen für Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionen im Internet wurde bei der Fidelity National Information Services eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Tendenz, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.